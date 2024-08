Arrecadação para a construção de pontes provisórias na Serra se aproxima de R$ 200 mil

A mobilização comunitária para a construção de duas pontes provisórias sobre o Rio Caí está conseguindo os primeiros resultados. A iniciativa foi lançada no início deste mês, e cerca de 16% do necessário para pagar as obras já foram conseguidos. Segundo o balanço da campanha #ReConstruindo Conexões apresentado no final de semana, um total de R$ 192.987,32 foi arrecadado. O dinheiro está sendo conseguido por meio de doações diretas e via Pix.