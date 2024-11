Cônsul da Itália planeja reconhecimento de 5 mil processos de cidadania por ano 

Quem acompanhou a cerimônia de abertura da edição 2024 do Festival de Cinema Italiano, realizada em Caxias do Sul na última quinta-feira (7), notou o quanto a presença do cônsul-geral da Itália em Porto Alegre foi valorizada. Muito além do peso institucional do cargo, Valerio Caruso tem gerado admiração na comunidade de descendentes de italianos no RS pelo dinamismo que tem colocado no exercício de suas atividades.