Após queda no número de voos pela metade, direção do aeroporto de Caxias busca alternativas para retomada 

Outubro de 2024 conciliou euforia e uma certa frustração para a equipe do Aeroporto Regional Hugo Cantergiani, em Caxias do Sul. Este mesmo mês, em que foi divulgado que o espaço consolidara seu recorde histórico de movimento, com mais de 337 mil passageiros transportados de janeiro a setembro, também viu o número de voos minguar após a retomada das atividades do Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. Dos sete voos comerciais que utilizavam a estrutura diariamente há cerca de 45 dias, restaram apenas três.