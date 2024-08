Estado assina liberação de R$ 14 milhões para obras no Aeroporto Hugo Cantergiani

Anunciada pelo governador Eduardo Leite em 18 de junho, a liberação de recursos para bancar as melhorias no Aeroporto Regional Hugo Cantergiani, em Caxias do Sul, foi finalmente oficializada. O Diário Oficial do Estado traz na edição desta terça-feira (13), a partir da página 106, um contrato assinado pelo presidente do Daer, Luciano Faustino da Silva, onde libera R$ 14 milhões dos cofres do RS para as adequações no espaço.