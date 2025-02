Prefeito de Caxias do Sul e lideranças da Serra farão uma missão técnica em Taiwan no próximo mês

Adiló Didomenico participará da atividade entre os dias 18 e 21 de março, em Taipé, capital de Taiwan. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Depois de visitar Recife (PE) na semana passada, onde participou do projeto Imersão Cidades Inteligentes, o prefeito de Caxias do Sul vai para o Oriente. Entre os dias 18 e 21 de março, juntamente com outras lideranças da região, Adiló Didomenico participará da Smart City Summit & Expo (SCSE), em Taipé, capital de Taiwan. O vice-prefeito de Farroupilha, Thiago Brunet, também estará na comitiva.

A SCSE é um dos maiores eventos mundiais que trata de cidades inteligentes e internet das coisas, e acontece desde 2016. Para este ano, a organização espera mais de 170 mil visitantes, que vão poder acompanhar as novidades apresentadas por mais de mil expositores. Além disso, 70 fóruns de debate e 500 encontros para intermediação de parcerias integram a programação.

A participação na missão técnica é uma iniciativa do Grupo Mobilização por Caxias (MobiCaxias), a convite do governo de Taiwan. Um estreitamento de relações com as autoridades do país oriental tem sido conduzido nos últimos anos pelo MobiCaxias, e resultou em uma vinda de taiwaneses à Mercopar em 2022 e uma doação de R$ 250 mil para auxílio às vítimas da enchente em maio do ano passado. Além disso, uma comitiva caxiense visitou a edição 2023 da feira em Taipé, com a presença da então vice-prefeita Paula Ioris.

De acordo com o presidente do MobiCaxias, Rodrigo Postiglione, que também participará da missão, o governo do país oriental vai ser o responsável pelo pagamento das despesas dos representantes públicos brasileiros. Ele destaca a oportunidade de analisar as mais recentes tendências em sistemas de governança, soluções em transporte, construções inteligentes, sustentabilidade, cibersegurança, energia e resiliência de áreas urbanas, e entende que será uma bela oportunidade para buscar parcerias e experiências.

– São 465 cidades e 160 países, além das empresas globais com as melhores soluções mundiais em diversas áreas, e vamos nos abrir para esses grupos. É um trabalho que temos construído junto com o Escritório de Negócios de Taiwan em São Paulo, e esse vínculo gera negócios para a região – ressalta Postiglione.

A implantação dos conceitos de cidade inteligente é uma preocupação da prefeitura de Caxias do Sul, pelos benefícios que pode trazer para o dia a dia da população. A participação em eventos que tratam do tema e a viagem recente a Recife mostram isso.

Embora ainda haja muito a evoluir, um dos principais indicadores brasileiros sobre o tema mostra que essa preocupação tem dado resultado. Na mais recente edição do Ranking Connected Smart Cities, divulgada em 2024, Caxias do Sul ocupa a 52ª posição, enquanto em 2022 a cidade era a 91ª. O ranking analisa 11 áreas, que vão desde a Educação à Tecnologia e Inovação, nos 656 municípios brasileiros com mais de 50 mil habitantes, e o objetivo de apresentar as cidades mais inteligentes e conectadas. Florianópolis (SC) ocupa a primeira posição geral, seguida por Vitória (ES) e São Paulo (SP).