A perigosa mistura entre política e religião

Prédio do Legislativo caxiense.

Na última terça-feira (18), a Câmara de Vereadores de Caxias do Sul aprovou por unanimidade a criação da Frente Parlamentar Cristã . Apesar de declarações de boas intenções manifestadas pelos proponentes, considero essa ação um equívoco, em mais um capítulo da perigosa mistura entre política e religião que cresce hoje no Brasil .

Felizmente, vivemos em um país com diversidade religiosa, onde a Constituição garante liberdade a todos os tipos de crenças e respeita, inclusive, o direito daqueles que não querem seguir nenhuma religião. Este é um ponto fundamental da democracia brasileira, e aí se coloca a primeira questão: você está proporcionando isonomia e liberdade ao ligar um parlamento à pauta de um grupo religioso específico ? Obviamente, não.

Alguém poderia argumentar que outras representações religiosas, se quisessem, também poderiam solicitar a criação de frentes parlamentares. Mas, para mim, não é essa a questão. A Câmara não deve ser espaço para proselitismo de nenhum grupo religioso , nem de cristãos nem dos outros , e deve se concentrar nas necessidades e anseios de toda a comunidade, priorizando a busca de soluções para problemas do dia a dia. A religião, por seu caráter pessoal, é assunto que deve ser tratado por cada um, com toda a liberdade, em sua casa, grupo social ou templo.

Por fim, surpreende de que a criação da Frente tenha sido aprovada por unanimidade na Câmara. Infelizmente, nenhum parlamentar teve tino ou disposição para debater a medida com profundidade, o que seria útil para preservar, inclusive, a imagem do parlamento, que não deve ter sua atuação política misturada com questões religiosas.