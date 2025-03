Horóscopo do dia para Peixes: veja a previsão completa

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta sexta (28), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Peixes: nascidos entre 19 de fevereiro a 20 de março

Ainda que as coisas tenham se complicado bastante nos últimos tempos, você está em vias de superar as limitações, com a ajuda mágica da Vida, que nem sempre atende aos nossos desejos, porque esses são distorcidos.