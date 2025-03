Horóscopo do dia: confira a previsão para os 12 signos em 28 de março

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta sexta (28), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 28/03 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

Em pouco tempo se dispersarão as condições que, nos últimos tempos, têm impedido que você entre em ação, como gostaria. Porém, isso não terá acontecido em vão, porque permitiu que você amadurecesse um pouco mais.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

Há uma magia no ar que é indecifrável e que pode trazer um pouco de ansiedade, porque deixa a sensação de que algo está para acontecer, e a alma nem sempre está disposta para o lado positivo, às vezes bem ao contrário.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

Em primeiro lugar, as perspectivas boas são teorias, sonhos lançados ao futuro, porém, chega uma hora em que se torna necessário deter o regozijo da imaginação para se dedicar a colocar tudo em prática. Agora.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

Da mesma forma com que nos dias anteriores a alma pareceu se fechar num túnel estreito, agora acontece o contrário e parece que tudo se abre, fica nítido, belo e maravilhoso. Essas oscilações são próprias da Vida.

Leão: nascidos entre 23/06 e 22/08

Os mistérios acontecem e de forma muito positiva, mas sempre é necessário manter o coração aberto para os perceber, porque se ficarmos cheios de preocupação e ansiedade o tempo inteiro, aí a vida passa despercebida.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

Se todos os sorrisos fossem sinceros, ninguém cairia nunca em golpe algum, mas a realidade é diferente, muito diferente. É importante você saber dominar sua carência, para que ela não crie armadilhas contraproducentes.

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

Para que a vida não fique acontecendo enquanto você fica pensando e sonhando, é preciso preencher seu tempo com atividades objetivas, as quais, mesmo não sendo as que você apreciaria, ajudarão bastante com a realização.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

As boas sensações acontecem sem prévio aviso e hão de ser aceitas com naturalidade. Melhor do que isso é tentar preservar as boas sensações além de quando acontecem com naturalidade, como efeito de sua vontade.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

Entre o antigo e o novo não há como fazer uma escolha perfeita, porque sua alma é, ao mesmo tempo, a coleção de memórias e de sonhos. Talvez não seja assim tão necessário fazer essas escolhas que estão sobre a mesa.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

Na maior parte do tempo a mente é cheia de delírios, conversas que não levam a lugar nenhum, ideações tolas. Porém, de vez em quando a mente parece se sintonizar com algo maior, belo e doce. É agora?

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

A riqueza está disponível, talvez não na forma com que você a identifica, mas está aí, sendo distribuída de mão cheia pelos mistérios da Vida. Procure ampliar seu entendimento a respeito de como a Vida funciona.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03