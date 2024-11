VÍDEO: veja imagens do protótipo de veículo elétrico autônomo da Randoncorp que foi destaque na Fenatran

A 24ª Fenatran, o principal evento do setor de transportes de cargas da América Latina, foi o palco escolhido pela Randoncorp para lançamento do veículo conceito AT4T. E a novidade chamou a atenção dos visitantes que passaram pela feira realizada no São Paulo Expo na semana passada, destacando-se pelo uso de tecnologias de ponta e abertura de inúmeras possibilidades de aplicação.