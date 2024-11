Comitiva da Serra conhece ações de Londres na área de cidades inteligentes e sustentáveis

Um grupo de 23 pessoas da Serra está na capital do Reino Unido desde a semana passada e ficará lá até o próximo sábado (23). Eles são estudantes e professores do MBA em Cidades Inteligentes e Sustentáveis da UCS, e a ida à Inglaterra é um dos módulos do curso, que além de pesquisar questões locais, também foca na busca de experiências internacionais que possam ser replicadas aqui.