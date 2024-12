Capital Economics: Questão-chave sobre lei marcial na Coreia do Sul é se há ameaça do Norte

É difícil subestimar o quão surpreendente é o movimento do presidente Yoon Suk Yeol, mas o fato é que as relações entre as duas Coreias pioraram, de acordo com a consultoria. No início deste ano, alguns argumentaram que "a situação na Península Coreana é mais perigosa do que nunca" desde a guerra da Coreia. As tensões aumentaram ainda mais desde então, com a Coreia do Norte enviando tropas para a Ucrânia e destruindo importantes ligações de infraestrutura com o Sul, avaliou a consultoria.