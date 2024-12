Cirurgia de nariz ameaça presidência de Dina Boluarte no Peru

Uma cirurgia de nariz da presidente do Peru, Dina Boluarte, desatou nesta terça-feira uma intensa polêmica que pode levar o Congresso a destitui-la, ao alegar que pôs em perigo a governabilidade do país por não delegar o cargo.

A cirurgia de Boluarte, de 62 anos, era a conversa diária nas redes sociais e na imprensa local desde julho de 2023, mas foi recém confirmada quando seu ex-chefe de gabinete Alberto Otárola o revelou perante uma comissão do Congresso.

"Me disse que ia fazer uma rinoplas... uma intervenção no nariz, mas por problemas de respiração", disse Otárola nesta terça a parlamentares que averiguam o caso.

A comissão de fiscalização do Congresso busca averiguar o que aconteceu com Boluarte entre 28 de junho e 10 de julho de 2023, quando se ausentou de todos os compromissos. Esse lapso coincide com sua cirurgia, realizada em uma clínica em Lima, informaram meios locais.