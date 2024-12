Associação mobiliza campanha de Natal para crianças internadas em hospitais da Região Norte

A Associação UTI Neonatal e Pediátrica do Rio Grande do Sul (Aunp-RS) mobiliza as comunidades do norte gaúcho para a campanha Natal Solidário. O objetivo é proporcionar o espírito da festividade às crianças em tratamento nos hospitais de Frederico Westphalen e região.

A entidade reivindica a ampliação de vagas e criação de UTIs neonatais e pediátricas nos hospitais do extremo norte do Estado, que têm Passo Fundo e Erechim como referência — cidades que, dependendo o caso, ficam a mais de 180 quilômetros de distância.

Até 20 de dezembro, o grupo arrecada brinquedos novos e usados, além de guloseimas, como balas e pirulitos. As doações podem entregues em quatro pontos de Frederico Westphalen (confira abaixo).

Leia Mais Campanha Natal do Bem arrecada alimentos no Parque da Gare

Segundo o presidente da associação, Clayton Braga Corrêa, a campanha também deve chegar aos municípios de Taquaruçu do Sul, Seberi e Palmitinho.

— Nós dependemos das arrecadações. Quanto mais tivermos, mais hospitais conseguiremos atingir. Quando levamos o Papai e a Mamãe Noel, as crianças e até as pessoas que trabalham no hospital ficam muito felizes. Isso é muito gratificante — afirma.

Além da ação nos hospitais, a entidade também pretende distribuir doações em bairros das cidades.

Campanha começou em 2023

A associação fez a primeira edição da campanha no ano passado, após parceria com o Grupo Grazziotin. Na ocasião, recebeu 80 cestas básicas, que distribuiu em bairros de Frederico Westphalen, no município de Taquaruçu do Sul e para a Liga Feminina de Combate ao Câncer de Iraí.

À época, balas e doces também foram entregues na ala pediátrica do Hospital Pio XII, em Seberi.

Neste ano, a entrega das arrecadações está prevista para o dia 22 de dezembro.

— A associação atende crianças de todo o Estado, porém, pela dificuldade financeira do momento, faremos a ação somente aqui na região mais próxima. Para os próximos anos pretendemos abranger cada vez mais cidades — afirmou Clayton.

Locais de arrecadação em Frederico Westphalen

Fórum de Frederico Westphalen

Endereço: Rua Antônio Boscardin, nº 364 (Centro)

Supermercado Barril

Endereço: Rua Cel. Aparício Borges, nº 216 (Centro)

AS Pilchas & Regalos

Endereço: Rua Miguel Couto, nº 503 (Centro)

Barbearia Dom Camaleão

Endereço: Rua Tenente Portela, nº 345 (Centro)