Campanha Natal do Bem arrecada alimentos no Parque da Gare

Durante esta quarta-feira (4), uma ação solidária arrecada alimentos para instituições que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade social. É a campanha Natal do Bem , do Grupo RBS em parceria com o Banco de Alimentos, realizada no Parque da Gare , em Passo Fundo.

A arrecadação é coordenada pelo Lions e vai até as 18h , ao lado da Estação Gastronômica. Para participar, basta separar alimentos não perecíveis e deixar no local.

As doações para a campanha Natal do Bem também podem ser feitas de forma online, através do site do Banco de Alimentos. Ali é possível montar e doar uma cesta de alimentos com itens e quantidade a escolha do doador.