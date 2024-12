Instituto Aliança Empresarial fecha o primeiro ano no Hub Aliança com 47 empresas

O Instituto Aliança Empresarial comemora um ano no Hub Aliança, com 47 empresas fazendo parte do ecossistema, entre fundadores, parceiros e residentes no local. Juntas, elas representam um faturamento de R$ 33 bilhões na economia do Rio Grande do Sul e geraram mais de 30 mil empregos diretos.

Os dados foram apresentados na noite de terça-feira (3), em uma confraternização com a imprensa na Casa da Inovação do Norte Gaúcho.



Mais de 50 mil pessoas passaram pelo Hub Aliança ao longo de 2024. Também foram realizados 165 eventos de diferentes áreas do conhecimento. A Casa da Inovação foi palco de eventos como o Hackathon e a realização dos programas de inovação Moinho de Talentos e Aliança em Rede.

— Foi um ano de mão na massa, de muito trabalho e conquistas, com a certeza de que a inovação caminha ao lado das pessoas e das empresas, prospectando um futuro de desenvolvimento. A Casa da Inovação do Norte Gaúcho, está de portas abertas para as pessoas, para novas ideias e futuros negócios — disse a presidente-executiva do Instituto Aliança Empresarial, Márcia Capellari.

Quem faz parte do Instituto

O Instituto Aliança Empresarial é composto por sete empresas founders (fundadoras), 17 partners (parceiras) e 23 empresas residentes do Hub Aliança.

As fundadoras são: Atitus Educação, Be8, Coprel, Cotrijal, Farmácias São João, Metasa e Oniz Distribuidora.

Entre os parceiros, seis empresas se juntaram à lista em 2024: CDL Passo Fundo, Coleurb, Ezata Industrial, Grupo RBS, JR Comércio de Cimento e Tanto Empresarial.

Já entre as startups residentes do Hub Aliança, destacaram-se a Missão Criativa, Água Conectada, Conference e a Hapy. Todas elas foram premiadas ao longo do ano com suas soluções em negócios empresariais.

Para 2025

O Instituto Aliança Empresarial deve trabalhar em 2025 com pautas que transitam entre a inovação e o desenvolvimento de novas lideranças e soluções de negócios.