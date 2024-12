Júri de três acusados de envolvimento em assalto a banco de Ibiraiaras em 2018 deve ir até sexta-feira

Começou nesta quarta-feira (4) o júri dos três réus acusados de participação em assalto a agências bancárias de Ibiraiaras , no norte do Estado, em 2018.

A denúncia do Ministério Público acusa o trio de latrocínio e tentativa de homicídio , além de outros 26 fatos . O julgamento acontece no Fórum de Lagoa Vermelha .

A previsão é que o primeiro dia de júri seja dedicado a ouvir as vítimas da ação dos criminosos, com tempo de fala livre. O júri deve ir até sexta-feira (6) .

Sete vítimas foram ouvidas até as 13h. Dessas, duas foram levadas nos carros pelos assaltantes no dia do crime. Durante a tarde, quem fala é um gerente de banco à época do crime.