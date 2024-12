Entidade de Londrina compartilha experiência sobre ecossistema de inovação em evento em Passo Fundo

O vice-presidente do Sinduscon Norte Paraná, engenheiro Gerson Guariente, está em Passo Fundo nesta quarta-feira (4) para compartilhar a experiência do Ecossistema de Inovação de Londrina (PR) .

— Trazemos Guariente para compartilhar a experiência com o movimento que aconteceu em Londrina, não só no setor da construção civil, mas da inovação como um todo. Buscamos que, com a vinda dele, possamos ter novos insights e aperfeiçoar as nossas atuações no setor e na inovação aqui de Passo Fundo — disse a gestor de Inovação do Sebrae RS, Niege Canabarro.