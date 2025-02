Prazo para quitar IPVA com desconto de 22% termina na sexta; Passo Fundo já arrecadou mais de R$ 60 milhões

Até segunda-feira (24), Passo Fundo arrecadou R$ 62,6 milhões com o pagamento do IPVA 2025 . Conforme o delegado da 5ª Delegacia da Receita Estadual, Paulo Schneider, 86.171 proprietários de veículos quitaram o tributo na cidade, o que corresponde a 40,3% da frota pagante .

— Quem optar por pagar o tributo até o vencimento, com base no final da placa, em 30 de abril, não terá os descontos de antecipação, mas ainda poderá usufruir dos benefícios do Bom Motorista e do Bom Cidadão — explica Schneider.