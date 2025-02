Fuja de fraudes e golpes: dicas para curtir o Carnaval em segurança

Foliões devem redobrar cuidados para evitar prejuízos financeiros. kleberpicui / stock.adobe.com

O Carnaval é época de festa, mas é preciso ter alguns cuidados durante a folia. Isso porque as celebrações criam cenários oportunos para pessoas mal-intencionadas, que aproveitam aglomerações e distrações para praticar golpes e fraudes.

– Estratégias como proteger cartões, documentos e objetos pessoais são essenciais, assim como redobrar a atenção na hora de adquirir ingressos ou reservar hospedagens, verificando sempre a autenticidade das fontes para evitar fraudes. Esses cuidados são fundamentais para prevenir problemas e assegurar uma experiência positiva durante a festa – ressalta a especialista em Controles Internos da Sicredi Integração de Estados RS/SC/MG, Jéssica Talamini Peixoto.

Nesta entrevista, Jéssica dá dicas e recomendações para que a diversão ocorra de forma segura e tranquila.

Quais são os cuidados mais indicados para quem pretende fazer compras com cartões de crédito durante o Carnaval?

Ao utilizar o cartão de crédito, especialmente durante períodos de maior movimentação, como o Carnaval, é fundamental adotar práticas seguras para evitar fraudes e garantir tranquilidade nas transações. Primeiramente, ao carregar seu cartão, guarde-o em locais seguros e discretos, como bolsos internos ou compartimentos específicos na bolsa, evitando deixá-lo à mostra e reduzindo o risco de furtos.

Durante as compras, mantenha atenção e controle total do cartão: nunca o entregue ao comerciante e acompanhe atentamente o processo de pagamento, assegurando-se de que não haja trocas indevidas ou cópias dos dados. Confira o valor exibido na máquina, certificando-se de que corresponde ao preço da compra e, ao digitar a senha, proteja-a de olhares indiscretos, cobrindo o teclado com a outra mão. Além disso, mantenha as notificações de transações ativas para monitorar movimentações suspeitas.

Também vale a pena dar preferência a estabelecimentos confiáveis e, sempre que possível, utilizar tecnologias como pagamento por aproximação ou carteiras digitais, que oferecem maior segurança.

Quais são as vantagens de utilizar carteiras digitais?

As carteiras digitais funcionam como uma carteira comum, porém, sem a necessidade de transportar fisicamente seus cartões ou utilizar dinheiro em espécie. Além de oferecer agilidade e segurança nos pagamentos, essa tecnologia elimina a necessidade de saques em caixas eletrônicos, reduzindo a exposição a furtos e minimizando o risco de clonagem ou extravio do cartão físico. A possibilidade de utilizá-las diretamente pelo smartphone ou smartwatch torna a experiência financeira ainda mais conveniente, especialmente durante eventos como o Carnaval.

Também é necessário adotar medidas para proteger os dispositivos que contam com carteiras digitais?

Sim. Para garantir ainda mais segurança, certifique-se de proteger seus dispositivos com senhas, padrões ou biometria, prevenindo acessos não autorizados em caso de roubos ou furtos. Além disso, evite compartilhar seu celular com outras pessoas, pois isso pode representar risco à segurança dos seus dados e permitir acessos indevidos às suas informações financeiras.

Quais são as recomendações de segurança para quem pretende utilizar dinheiro em espécie no Carnaval?

Durante o Carnaval, é comum o uso de dinheiro em espécie para facilitar pagamentos rápidos e evitar o risco de clonagem de cartões. Nesse caso, o ideal é armazenar o dinheiro de forma segura, carregar quantias limitadas, usar lugares seguros para saques, estar sempre atento aos entornos e evitar ostentar objetos de valor, pois isso pode atrair a atenção de criminosos.

Como o Sicredi está ao lado do associado em ocasiões de golpes e fraudes?

O Sicredi investe constantemente em tecnologias de ponta, desenvolvendo sistemas cada vez mais seguros. Além disso, conta com uma equipe altamente qualificada, disponível 24 horas por dia para apoiar e atender com agilidade as demandas de associados vítimas de golpes e fraudes.

A cooperativa se dedica intensamente à disseminação de conhecimento, oferecendo recursos educativos e orientações para que os associados saibam como se proteger de tentativas de golpes. Esse trabalho educativo é realizado não apenas via canais de atendimento, mas também por meio de uma presença ativa nas redes sociais, nas quais são compartilhados dicas e alertas sobre segurança. Como parte dessa estratégia, a cooperativa disponibiliza a Cartilha de Segurança Digital, que reúne orientações práticas para manter as informações seguras no dia a dia.

Como o associado deve proceder em casos de perda, furto ou roubo de cartão de crédito?

O primeiro passo é fazer o bloqueio imediato do cartão de crédito para evitar transações indevidas. Para isso, basta entrar em contato com a Central de Atendimento do Sicredi pelo telefone 0800 724 4770 ou utilizar o aplicativo para bloquear o cartão. Em casos de roubo, também é recomendável registrar um boletim de ocorrência na polícia.

Depois de tomar essas providências iniciais, o associado pode pedir a reemissão do cartão por meio do aplicativo, site ou diretamente na sua agência Sicredi. Também vale a pena analisar bem a fatura do mês para identificar possíveis compras suspeitas e, se necessário, solicitar o estorno dos valores.

O Sicredi tem mais recomendações para fugir de golpes e fraudes no Carnaval?

Sempre desconfie de ofertas irresistíveis, pois golpistas costumam criar promoções falsas. Além disso, tenha cuidado com mensagens SMS suspeitas e não compartilhe seus cartões ou dispositivos. Fique atento aos seus pertences, use meios de pagamento mais seguros (como carteiras digitais e cartões por aproximação) e leve apenas o essencial para a folia. Além disso, é importante saber que o Sicredi nunca solicita dados por telefone. Se alguém ligar pedindo confirmação de informações pessoais ou o cancelamento de uma transação, desligue imediatamente. Aguarde alguns instantes e entre em contato pelos canais oficiais para verificar a veracidade do contato.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 8 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 2,8 mil agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando uma gama completa de soluções financeiras e não financeiras.

Sobre a cooperativa Sicredi Integração de Estados RS/SC/MG

Fundada em 1981, no município de Passo Fundo/RS, a história da Sicredi Integração de Estados RS/SC/MG iniciou com a união de 20 líderes do agronegócio que constituíram a Cooperativa de Crédito Rural de Passo Fundo (CREDIPASSO). Firmada no Rio Grande do Sul, o ano de 2017 marcou a entrada da cooperativa em Santa Catarina, que expandiu para o solo mineiro em 2024. Hoje, já são 31 agências em funcionamento e mais de 77 mil associados.