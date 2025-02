Inadimplência em Passo Fundo é a sétima maior do Estado; população pode buscar os Correios para negociar dívidas

Dívidas podem ser visualizadas no guichê de atendimento. Rebecca Mistura / Agencia RBS

A inadimplência chega a 36,9% da população de Passo Fundo, com 76.147 pessoas endividadas. O número coloca Passo Fundo na sétima posição entre as cidades do RS com mais inadimplentes, segundo dados da Serasa Experian antecipados pela colunista Giane Guerra.

O número é referente ao mês de janeiro e registra um aumento de 1,37% no número de pessoas com contas atrasadas em relação a dezembro de 2024. O total fica abaixo do percentual do Estado, de 40,9%.

Além do aumento no número de endividados, cresceu também o valor de cada uma das dívidas em relação a dezembro: os devedores vão pagar R$ 26 a mais por cada conta. O valor médio de R$ 1.396 cresceu para R$ 1.422.

A dívida total por devedor foi mais um índice que registrou aumento. Enquanto em dezembro a média total da dívida por pessoa era de R$ 6.087, em janeiro saltou para R$ 6.263, um acréscimo de R$ 176 em um mês.

Porto Alegre: 521 mil pessoas (devem R$ 3,4 bilhões) Caxias do Sul: 148,5 mil pessoas (devem R$ 988 milhões) Canoas: 145,8 mil pessoas (devem R$ 869 milhões) Pelotas: 109,3 mil pessoas (devem R$ 584 milhões) Santa Maria: 99 mil pessoas (devem R$ 578 milhões) Novo Hamburgo: 84,9 mil pessoas (devem R$ 541 milhões) Passo Fundo: 76,1 mil pessoas (devem R$ 477 milhões)

Na segunda-feira (24), o Serasa iniciou um mutirão de renegociação em parceria com agências dos Correios em todo o Brasil. São 10 mil agências participantes no país e 884 no RS. O feirão vai até 31 de março.

Em Passo Fundo, a agência da Rua Morom está inclusa no mutirão. A renegociação é feita presencialmente e os descontos nas dívidas podem chegar a 99%, com parcelamento de até 72 vezes e possibilidade de limpar o nome na hora.

Os consumidores endividados podem consultar e negociar seus débitos gratuitamente. Sem qualquer cobrança de taxa, as dívidas podem ser visualizadas no guichê de atendimento.

Basta que o titular apresente um documento oficial com foto para conferir as ofertas disponíveis, escolher quais contas deseja pagar e decidir entre quitar à vista ou parcelar conforme seu orçamento.

