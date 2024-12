Alunos da rede municipal colorem muros com grafite em Tapejara

Muros repaginados com grafite feito por crianças da rede municipal passaram a colorir as ruas de Tapejara, no norte do Estado, desde a última semana. O projeto, com parceria entre uma rede local e o artista urbano Michael Devis, ensinou arte, educação e cultura aos alunos, durante uma semana de atividades.

Antes de colocar a mão na massa, os cerca de 100 alunos tiveram oficinas com Devis, que desenvolveu a iniciativa. Todos aprenderam técnicas de pintura com a tinta spray, como traço e sombra.

Leia Mais Grafite em máquina agrícola? Homenagem marca os cem anos da soja no Brasil

O estudo foi colocado em prática em quatro locais da cidade, com muros temáticos sobre natureza e da cultura local.

— Os desenhos remetem ao agronegócio e a natureza, que são muito marcantes aqui na região. A ideia foi juntar esses dois temas e explicar que um depende do outro. Se a natureza não estiver viva, não conseguimos sobreviver, e esse é um ciclo perpétuo, que abordamos no muro — explica Michael.

Além dos trabalhos dos alunos, um megamural de 270 metros quadrados foi pintado por Michael, na sede do atacarejo Danieli. Para o diretor administrativo da empresa, Rafael Danieli, a ideia foi novidade na região:

— Desde a última Copa do Mundo queríamos fazer algo no muro do atacarejo. A pintura dá um ar de destaque, fica bonito e na nossa região não temos nada assim. Estampamos características da cidade, como empreendedorismo, agronegócio e o lúdico de sermos a “terra da onça”.

Além da beleza, a iniciativa tenta trabalhar com as crianças sobre a identificação pela cidade e despertar o interesse pelas artes. Na visão do artista Michael, as oficinas também servem para os jovens verem na cultura uma oportunidade de se expressar:

— O grafite é inclusivo, é uma forma de socializar com outras pessoas e ocupar o espaço da rua. Fora que abre o leque deles para o mercado, temos várias novas profissões, como gamers e youtubers, e o grafite também pode ser uma possibilidade — finaliza.

Onde encontrar os murais

Os murais estão espalhados pela cidade e colorem os muros dos seguintes locais de Tapejara, no norte gaúcho:

Escola Municipal de Ensino Fundamental Severino Dalzotto

Centro de Referência em Assistência Social (Cras) da Vila Treze de Maio

Atacarejo Danieli.