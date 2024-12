OUÇA AGORA: São Paulo x Juventude pelo Brasileirão

O Juventude visita o São Paulo, no Morumbis.

O Juventude enfrenta o São Paulo, nesta quarta-feira (4), em partida válida pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será disputado no Estádio Morumbis e inicia às 20h.

O Verdão tem uma invencibilidade de quatro partidas no Brasileirão. No rodada anterior, o time de Fábio Matias venceu o Atlético-MG, fora de casa, por 3 a 2. O Ju é 15º lugar com 42 pontos.