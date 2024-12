Atletas do Recreio da Juventude conquistam medalhas no Sul-Americano de Badminton

Os atletas do Recreio da Juventude, Artur Zampieri e Laura Chiele, conquistaram medalhas inéditas no Sul-Americano de Badminton. A competição ocorreu entre os dias 5 e 9 de dezembro, na capital chinela.

Artur Zampieri integrou a Seleção Brasileira sub-19 na competição por equipes, que se tornou campeã sul-americana. Na dupla masculina sub-17, ao lado de Kleicivan Zaidan, do Piauí, subiu ao pódio com a medalha de bronze.

Encerrando uma temporada com importantes conquistas, o desempenho dos atletas na etapa individual ainda os rendeu destaque como dois dos melhores jogadores da América do Sul.

— Foi a última competição do ano, que contou com os ingredientes de uma grande conquista: jogos duríssimos, partidas longas e uma rivalidade histórica com os peruanos. Encerramos 2024 medalhando em todas as competições, um reflexo do grande trabalho dos atletas e da equipe técnica — destaca o técnico Noeslem Lima.