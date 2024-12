Caxias apresenta zagueiro formado no Juventude e que estava em rival da Série C

Douglas demonstrou satisfação pelo começo de trabalhos no Estádio Centenário. Vitor Soccol / SER Caxias/Divulgação

O Caxias foi buscar em um rival da Série C do Brasileiro um reforço para a zaga no time de Luizinho Vieira em 2025. E, aos 29 anos, o zagueiro Douglas demonstrou toda sua satisfação em retornar ao Rio Grande do Sul.

Natural de Santa Cruz do Sul, o defensor foi revelado pela base do Juventude e vinha atuando no Botafogo-PB.

— Muito feliz pela oportunidade de retornar ao meu Estado. Praticamente faz uns três anos que eu estou no Nordeste, no Norte. Então, a questão de retornar foi até pra ficar mais próximo de casa também. E poder trabalhar no clube que eu conheço a tradição. E muito feliz também pelo que eu estou vendo no dia a dia, um grupo compromissado — destacou o atleta em sua apresentação nesta terça-feira (10).

Pelo time de João Pessoa, Douglas entrou em campo 18 vezes na atual temporada, 10 delas pela Série C. Ele não chegou a enfrentar o Caxias no empate em 1 a 1, pela segunda rodada da competição, na Paraíba. Mas destacou-se por receber poucos cartões, foi apenas um amarelo em 2024.

— Eu sou um atleta de posição, busco muito orientar dentro de campo, poder ajudar da melhor forma os meus companheiros. Meu último Gauchão foi em 2017, então faz um bom tempo, né?Mas vim acompanhando e sei também que o estadual mudou bastante pela questão de ter clubes em níveis de Série A, B e C. Evoluiu bastante e eu vejo também o estadual como uma grande oportunidade — comentou Douglas, que projetou o começo de competição quando o Grená terá dois jogos em sequência fora de casa, diante de Monsoon e Grêmio:

— É um campeonato de tiro curto. Nós vamos sair dois jogos, mas eu acredito muito na questão do trabalho. A gente vem plantando muito bem. E eu acredito que vamos chegar muito bem pro estadual. E independente se for em casa ou não, vamos performar da melhor forma possível.

Douglas tem 1m90cm e jogou pelo Ypiranga, onde trabalhou com o técnico Luizinho Vieira. Desde 2019 em Erechim, ele foi emprestado duas vezes, uma para o Operário-PR, em 2020, e outra para o Santo André, na temporada seguinte. Em 2022 o defensor esteve no CSA e, no ano passado, no Manaus. Antes, em 2019, o atleta conquistou o Campeonato Goiano pelo Atlético. O zagueiro chega ao Estádio Centenário com contrato até o final da Série C de 2025.