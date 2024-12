Prefeitos de Nova Roma do Sul e Nova Pádua conquistam valor total para construção da ponte entre as cidades

Os municípios de Nova Roma do Sul e Nova Pádua nunca tiveram uma ponte de acesso Limine / Divulgação

A construção da ponte inédita entre Nova Roma do Sul e Nova Pádua logo deve sair do papel, depois que os prefeitos de ambas as cidades, Douglas Favero Pasuch e Danrlei Pilatti, conseguiram juntar o montante de mais de R$ 17 milhões para a obra. Os R$ 8,3 milhões que faltavam foram garantidos a partir da inclusão do projeto nas emendas da bancada gaúcha para 2025. Outros 10 projetos, que contemplam outras áreas e outras regiões do Estado, também foram incluídos.

Em entrevista ao Gaúcha Atualidade, nesta quarta-feira (04), o coordenador da bancada, deputado Dionilso Marcon (PT), destacou que diante de divergências sobre as prioridades, os projetos foram colocados em votação devido as novas regras estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que ampliam exigências de transparência e rastreabilidade dos recursos. De 150 propostas, 11 foram escolhidas, sendo uma delas a ponte entre Nova Roma do Sul e Nova Pádua.

Ainda não foram definidas as divisões do montante, que vai somar R$ 528 milhões no próximo ano, mas o prefeito de Nova Roma confirma que as cidades da Serra receberão R$ 8,3 milhões para a construção. Os dois municípios nunca tiveram uma ponte de acesso e o percurso sempre ocorreu por balsa.

Até agora, o valor arrecadado era de quase R$ 10 milhões, também proveniente de emendas parlamentares de deputados e senadores. No entanto, o pré-projeto da ponte, elaborado em fevereiro de 2023, orçava um custo de R$ 12,3 milhões, mas, com o passar do tempo e os impactos causados pelos desastres climáticos, houve um reajuste de mais de 39% nos custos. Assim, o valor necessário para a construção da ponte aumentou para R$ 17.754.605,93.

Segundo a deputada Denise Pessôa (PT), ela e o deputado Mauricio Marcon (Podemos) sabiam a quantia que faltava para a realização da obra e articularam para a aprovação do projeto. O prefeito Pasuch celebrou a conquista e afirma que os processos de construção devem começar em 2025.

— Já possuímos todas as licenças permitidas para licitar e contratar a construção da ponte. No próximo ano, o prefeito eleito (de Nova Roma), Roberto Panazzolo (PT), dará início aos processos. Agradecemos imensamente a todos que, de alguma forma, contribuíram para que pudéssemos dar este primeiro passo em direção à concretização desta importante conquista para nossa região, em especial a bancada gaúcha de deputados e senadores — comemorou Pasuch.

Ele explicou que há um um convênio assinado entre os dois municípios que, caso os valores da obra aumentem, serão 70% pagos por Nova Roma do Sul e outros 30% pagos por Nova Pádua. Conforme o projeto, a ponte terá 170 metros de comprimento, duas pistas e capacidade para 45 toneladas.

Outros projetos da bancada

Dentro da lista de 11 projetos, cada deputado poderá dividir em torno de R$ 15,5 milhões de acordo com a sua prioridade, porém, nem todas as emendas já tiveram seus destinos e seus valores definidos. Confira a lista com as propostas aprovadas, que incluem obras ou financiamento de serviços públicos.