Força-tarefa para reduzir beneficiados com o Bolsa Família em Bento Gonçalves emprega quatro pessoas em um mês 

Quando chegou em Bento Gonçalves, há seis meses, Ralph Murillo Silva Feitosa, de 42 anos, era beneficiado com o Bolsa Família. Vindo de Santarém, no Pará, ele tinha apenas a renda de R$ 650 mensais, pagos pelo programa para o próprio sustento. Atualmente, o paraense é uma das quatro pessoas efetivadas em empresas da cidade por meio do programa desenvolvido pela prefeitura de Bento Gonçalves.

Feitosa conta que cerca de um mês depois em que se instalou no município, a equipe da administração fez contato, oferecendo ajuda para que ele retornasse ao mercado de trabalho.

— A Secretaria de Desenvolvimento me fez uma proposta para um emprego. Pediram se eu queria participar do plano de trabalho deles. Fizeram meu cadastro e enviaram para as empresas. Quando me chamaram para a entrevista, eles me acompanharam e deram apoio. Hoje faz quatro meses que estou empregado em uma metalúrgica — conta.

A contratação possibilitou a Feitosa alugar um imóvel e ter uma renda fixa. O soldador planeja permanecer trabalhando em Bento Gonçalves e retomar a graduação em Engenharia Mecânica. No futuro, ainda vislumbra abrir a própria empresa na região.

— São poucas as prefeituras que ajudam e se importam com as pessoas como eu vi aqui. O apoio para voltar a trabalhar foi muito importante para melhorar minha vida. Eu sonho em ficar em Bento, abrir meu próprio negócio e tocar minha vida — planeja.

Resultado do primeiro mês

Passado um mês desde que a prefeitura de Bento Gonçalves começou a revisar os cadastros do Bolsa Família e encaminhar os beneficiados para vagas de emprego, quatro pessoas retornaram para o mercado de trabalho. O resultado é avaliado pelo prefeito Diogo Siqueira como positivo.

— Se vai trabalhar informalmente ou formalmente, o que importa é estar trabalhando. Essa é a primeira observação que eu tenho. Eu fico feliz que a gente conseguiu empregar alguns — comenta.

Segundo o prefeito, a maior dificuldade em ampliar as contratações está em encontrar as pessoas, que por muitas vezes não são localizadas no endereço que indicam no cadastro.

Essa também é apontada como uma das principais razões para os bloqueios de benefícios. Desde que a busca ativa começou, no início de novembro, 81 cadastros foram revistos. Desses, 71 tiveram o bloqueio do Bolsa Família solicitado pela prefeitura.

— Encontramos muitas informações que não condiziam com o que foi autodeclarado. Em outros casos, a pessoa não morava no imóvel que declarou. Tem pessoas que não residem mais em Bento Gonçalves e há aqueles que estão na informalidade. Nesses casos, cortamos o benefício — detalha.

Conforme o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), a entrada no programa Bolsa Família pode acontecer caso a renda mensal por pessoa seja de R$ 218. A regra também é válida para família unipessoal. Nesse caso, se a renda do beneficiado for maior do que o valor indicado, a pessoa poderá ter o benefício bloqueado.

Agora, a prefeitura de Bento Gonçalves foca na busca ativa do público feminino, com idade entre 18 e 40 anos. Conforme o prefeito, a ação será realizada continuamente no município, com revisão dos cadastros, encaminhamentos para vagas de emprego e, quando identificadas irregularidades, bloqueio do benefício.

Expansão na Serra

Outros municípios da região também aderiram ao modelo de trabalho adotado em Bento Gonçalves. Na cidade de Farroupilha, as secretarias de Gestão e Governo e Habitação e Assistência Social realizaram em novembro um mapeamento dos moradores que recebem o Bolsa Família. A administração já começou os contatos para atualizar os cadastros e ofertar empregos.

Em Caxias do Sul, a equipe do Cadastro Único intensificou, nas últimas semanas, as visitas domiciliares para atualizar os cadastros. O foco da ação está em beneficiários unipessoais. Das 15 visitas realizadas, 12 benefícios foram bloqueados, já que os moradores não se encontraram no endereço indicado.