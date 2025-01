Chefão da McLaren quer manter 'bom problema' e ver Norris e Piastri brigando na frente na F-1

Campeã do Mundial de Construtores na temporada passada da Fórmula 1, acabando com jejum que durava desde 1998, a McLaren espera repetir a dose em 2025 desde o começo, desta vez com Lando Norris e Oscar Piastri também disputando o título de pilotos. Chefão da escuderia, Andrea Stella espera que o "bom problema" encarado na reta final, com a dupla bem e até se "estranhando" após uma ordem de ultrapassagem, se transforme apenas em "oportunidade" de triunfos.