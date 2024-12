Isabela faz feirão de emprego com 200 vagas a partir de quinta-feira, em Bento Gonçalves

A empresa Isabela está com 200 vagas abertas para início imediato para cargos de ensino fundamental, médio e superior, na unidade de Bento Gonçalves. O feirão ocorre nesta quinta (5) e sexta-feira (6), das 8h às 12h, 14h às 17h e das 18h às 19h; e no sábado (7), das 8h às 12h. Os interessados devem levar documento oficial com foto e comprovante de escolaridade.