Cooperativa Vinícola Aurora abre vagas para trabalhadores temporários durante a vindima, em Bento Gonçalves

A Cooperativa Vinícola Aurora abre cem vagas para trabalhadores temporários durante a vindima. Estão sendo recrutados profissionais para as funções de auxiliar de safra, com atuação nos processos produtivos internos da área enológica, eletricista e operador de empilhadeira. Os interessados podem entregar currículo na unidade matriz da cooperativa, na Rua Olavo Bilac, 500, em Bento Gonçalves, ou realizar o cadastro no site.