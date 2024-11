O Parque de Eventos da Festa da Uva, em Caxias do Sul, será palco, no dia 8 de dezembro, a partir das 16h, da edição natalina do encontro de cães da raça golden retriever. O Natal dos Goldens no Parque tem o objetivo de integrar tutores e arrecadar ração e tampinhas plásticas para ações voltadas à causa animal.