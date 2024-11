Já pode ser conferida, na Galeria Municipal Gerd Bornheim, a exposição Vivências: Vícios & Virtudes, que reúne obras de Valdir dos Santos, Victor Hugo Porto e Viviane Pasqual. Com curadoria de Ademar Roberto Sebben, a mostra leva o nome de características usadas para definir seus criadores, reunidos pela primeira vez numa mesma mostra. Não é coincidência que todas as palavras do título se iniciam com a letra V, mesma do nome de cada um dos artistas.