CEO da gigante da saúde UnitedHealthCare é assassinado a tiros em Nova York

O diretor-executivo da UnitedHealthcare, uma das maiores companhias de seguros médicos privados dos Estados Unidos, foi assassinado a tiros nesta quarta-feira (4) no entorno de um hotel em Nova York, no que parece ter sido um ataque premeditado.

Brian Thompson, de 50 anos, foi baleado pouco antes das 7h locais (9h de Brasília) em frente ao hotel Hilton, no distrito de Midtown, em Manhattan, onde era realizada a conferência anual de investidores, na qual o executivo deveria realizar uma apresentação.

"Estamos profundamente tristes e chocados com o falecimento de nosso querido amigo e colega Brian Thompson, diretor-executivo da UnitedHealthcare", disse a empresa em comunicado.

"Brian era um colega muito respeitado e amigo de todos os que trabalharam com ele. Estamos trabalhando estreitamente com o Departamento de Polícia de Nova York e pedimos sua paciência e compreensão neste momento difícil", acrescenta.

A polícia divulgou imagens nas quais se vê um suspeito com casaco de capuz preto e mochila cinza fazendo vários disparos antes de fugir de bicicleta para o Central Park.

A polícia ofereceu uma recompensa de 10 mil dólares (60 mil reais) por informações que levem à prisão do suspeito.

O assassino, que parecia saber a porta por onde a vítima entraria, se aproximou por trás e começou a atirar no executivo.

O New York Hilton Midtown é um dos maiores hotéis da cidade, popular entre turistas e viajantes a trabalho, e se descreve como o maior espaço autônomo para eventos de Manhattan.

Após o crime, altos oficiais da polícia orientavam os agentes, enquanto detetives à paisana analisavam a cena do crime.

"A motivação deste assassinato é desconhecida, mas com base nas provas que temos até agora, parece que a vítima era um alvo específico. Mas, neste momento, não sabemos por que", explicou Kenny.

A polícia isolou o local do ataque, em uma área muito movimentada de Manhattan, próxima do Rockefeller Center, uma atração turística, em especial por sua árvore de Natal gigante e sua pista de patinação no gelo.