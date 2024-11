Os motivos da prefeitura de Caxias do Sul para liberar o festival de blues no Centro 

A polêmica começou assim que foi anunciado que a 15ª edição do Mississippi Delta Blues Festival (MDBF) ia ser realizada no Centro de Caxias do Sul. O fechamento da Rua Marquês do Herval, entre a Sinimbu e a Pinheiro Machado, da terça-feira (19) até o domingo (24), inevitavelmente teria grande impacto no já conturbado trânsito da área, e a reclamação de moradores e comerciantes foi imediata. Se o transtorno e a gritaria eram previsíveis, o que então levou a prefeitura a permitir o evento no local? A resposta é uma mudança de mentalidade em relação ao uso de espaços públicos.