Bar suspenso, shows gratuitos, novas opções gastronômicas: o que esperar do primeiro MDBF no centro de Caxias do Sul

No ano em que debuta em pleno frescor de seus 15 anos, nada mais justo que o Mississippi Delta Blues Festival estar no local que já promoveu tantos bailes históricos, mas que em seu momento de revitalização abre espaço para uma manifestação cultural que, mesmo tendo os EUA como berço, também já é um pouco caxiense graças ao sonho que nasceu na Estação Férrea, passou pela Festa da Uva, e pela primeira vez, a partir da próxima quinta-feira (21), chega ao coração de Caxias do Sul.