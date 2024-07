Aquisição de grupo mexicano fará receita anual da Frasle superar 1 bilhão de dólares

Uma das grandes notícias do ano para a economia gaúcha foi dada na última segunda-feira (24), quando a Frasle Mobility, uma das unidades da Randoncorp, anunciou a compra da divisão de autopeças e reposição do grupo mexicano KUO, conhecida como KUO Refacciones. O negócio, de R$ 2,1 bilhões, envolve a aquisição da Dacomsa, principal distribuidora de peças de reposição do país norte-americano, e das marcas locais Moresa e TF Victor, líderes na oferta de pistões e juntas para motores, e da Fritec, líder na oferta de pastilhas e lonas de freio para veículos leves, além de outras marcas.