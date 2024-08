Plano contra enchentes Notícia

Projetos preveem R$ 7,3 bilhões para prevenção de cheias no RS, mas maior parte das ações está em fase inicial

Fatia mais vultosa da verba prometida pelos governos estadual e federal deve custear melhorias em drenagem urbana e contenção de rios e arroios, com reforço ou construção de diques em cidades castigadas pelas recentes inundações no Rio Grande do Sul