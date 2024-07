Com foco na reconstrução do Estado após a enchente de maio que devastou regiões, o Rio Grande do Sul terá R$ 6,5 bilhões em recursos para obras de drenagem urbana e mobilidade. Os investimentos e os municípios gaúchos estão na lista dos locais que receberam recursos da nova etapa do PAC Seleções, apresentado nesta sexta-feira (26), em Brasília, pelo governo federal.