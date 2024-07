Um sistema que, por meio da combinação de espécies, une agricultura e meio ambiente, permite a recuperação de áreas degradadas em cidades. Embora o conceito de agroflorestas não seja novo, a possibilidade de reduzir os efeitos climáticos nunca esteve tão atual. É pauta, inclusive, de futuros projetos do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS).