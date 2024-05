A situação dos moradores do bairro Serraria, na zona sul de Porto Alegre, é crítica. O único acesso está isolado por conta da enchente e a maioria dos moradores precisa do auxílio de barcos ou dos caminhões do Exército para realizar a travessia na Rua Geralda dos Santos Moreira. O acúmulo de lixo também deixa um forte odor pelas ruas.