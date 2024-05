A forte chuva que atingiu o Rio Grande do Sul desde o início do mês causou cheias de rios em diversas regiões e deixou mais de uma centena de mortos. Conforme o boletim mais recente da Defesa Civil estadual, divulgado às 9h desta quinta-feira (16), a chuva causou 151 mortes. São duas a mais do que na última atualização, feita às 18h de quarta.