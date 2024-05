A forte chuva que atinge o Rio Grande do Sul afetou 458 dos 497 municípios do Estado e causou mais de uma centena de mortes. O desastre climático ainda afetou o fornecimento de água tratada e de energia elétrica em centenas de milhares de imóveis. A chuva também levou o Guaíba ao maior nível já registrado: 5m35cm no Cais Mauá, no Centro Histórico de Porto Alegre.