Para direcionar de forma mais assertiva os voluntários que queiram auxiliar em abrigos e quem busca por informações sobre pessoas desaparecidas em meio as enchentes no Rio Grande do Sul, duas iniciativas mapeiam as necessidades de cada abrigo e listam os nomes de pessoas que foram resgatadas e o local onde estão abrigadas. Plataformas online, o SOS RS e o To Salvo centralizam informações importantes em meio aos milhares de dados compartilhados a cada instante nas redes sociais.