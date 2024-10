Governo federal libera R$ 18 milhões nesta quinta-feira para trabalhadores de empresas atingidas pela enchente 

O governo federal, via ministério do Trabalho e Emprego (MTE), efetua, nesta quinta-feira (3), o pagamento de um total de R$ 18,2 milhões para trabalhadores de empresas gaúchas diretamente atingidas pela enchente de maio. O pagamento ocorre no âmbito do programa emergencial anunciado pela União em junho, que prometeu pagar duas parcelas de R$ 1.412 aos colaboradores de empresas afetadas pela tragédia climática, com a contrapartida da preservação destes empregos.