Chegou ao fim na quarta-feira (11) o Ministério da Reconstrução, estrutura que o governo federal mobilizou em Porto Alegre para apoiar de forma mais próxima a recuperação do Estado após a enchente. Desde quinta-feira (12), o órgão perdeu o status anterior e foi transformado na Secretaria para Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, agora ligada à Casa Civil.