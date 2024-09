Pimenta encerra Ministério da Reconstrução do RS prevendo cinco anos de obras de proteção contra cheias

Encerrado o prazo de permanência do Ministério da Reconstrução, criado na enchente histórica de maio de 2024 no Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta fez um balanço do trabalho realizado durante o programa Gaúcha Atualidade desta quarta-feira (11). O ministro calcula que o estado tenha cinco anos de obras pela frente para adequar as cidades ao sistema de proteção contra cheias. Pimenta diz que uma das grandes preocupações é o que será feito para que a situação nunca mais se repita, que é a preocupação de todos que de alguma forma foram afetados.