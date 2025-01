Obras causam bloqueios a partir do dia 6 no entorno do Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias

Quadras da Rua Hércules Galló serão fechadas de acordo com o avanço das obras. Samae / Divulgação

As ruas Hércules Galló, Dr. Montaury, Marquês do Herval e Borges de Medeiros, no centro de Caxias, terão bloqueios a partir da próxima segunda-feira (6). As interrupções ocorrem nas proximidades do Estádio Alfredo Jaconi em função de obras do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae).

O trabalho tem o objetivo de ampliar a rede de coleta de esgoto com separador absoluto. Nesse sistema, o esgoto sanitário percorre uma tubulação independente, sem se misturar à água da chuva, como ocorria em modelos mais antigos.

De acordo com o Samae, serão 552 metros de tubulação no chamado coletor tronco, que será implantado na Rua Hércules Galló, entre as ruas Alfredo Chaves e Dr. Montaury. Outros 320 metros irão se estender pela Dr. Montaury, entre a Hércules Galló e a Avenida São João, e pela Rua Marquês do Herval, entre a Hércules Galló e a Ernesto Alves.

Durante a execução, que começará no cruzamento com a Alfredo Chaves, a Rua Hércules Galló terá bloqueio total nas quadras em que as equipes estiverem trabalhando. Já nas Ruas Borges de Medeiros e Marquês do Herval o trânsito vai ficar em meia pista.

Conforme o Samae, o tempo de execução vai depender das condições do solo, uma vez que sondagens anteriores identificaram rochas na região. O período para realização da obra foi definido em função das férias escolares, que resulta em menor fluxo de veículos.

— Essa obra faz parte do planejamento para alcançar a universalização do tratamento do esgoto — observa o diretor-presidente da autarquia, Gilberto Meletti.