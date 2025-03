Estão à venda os ingressos para o 22º Homens na Cozinha, em Caxias

A partir desta quinta-feira (13), os ingressos para o 22º Homens na Cozinha, em Caxias, começam a ser vendidos. Promovido anualmente pela CDL Caxias, o jantar beneficente será no dia 12 de abril (sábado) , às 19h30min, no Centro de Feiras e Eventos do Parque de Eventos Festa da Uva.

O que: 22º Homens na Cozinha

Quando: 12 de abril (sábado), às 19h30min

Onde: Pavilhão II do Centro de Feiras e Eventos do Parque de Eventos Festa da Uva (Rua Ludovico Cavinato, 1.431 - Nossa Sra. da Saúde), em Caxias do Sul

Ingresso: R$ 275, à venda com as 40 cozinhas participantes. Inclui jantar, sobremesa, bebidas (águas, refrigerante, cerveja, vinho e espumante) e show com Bia Barros.