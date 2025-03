Caminhão que estaria sem freio atinge seis veículos até bater em poste de luz e tombar em Bento Gonçalves; veja vídeo

Um caminhão, carregado com pó de brita, colidiu contra seis veículos até parar ao bater em um poste de energia elétrica no bairro Borgo, em Bento Gonçalves, na tarde desta quinta feira (13).

O motorista não se feriu. De acordo com a Brigada Militar, ao menos seis pessoas foram encaminhadas conscientes ao hospital.

Segundo a polícia, o caminhão descia um trecho íngreme da Rua Amadeo Zambon quando teria ficado sem freios e invadido a outra pista, colidindo com uma camionete Saveiro que fazia o sentido contrário. No acidente, também acertou outros três automóveis de passeio, uma motocicleta e um outro caminhão. O trânsito no local precisou ser bloqueado.