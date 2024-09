O ex-prefeito de Taquari, Maneco Hassen, será o comandante da Secretaria para Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, que substitui, a partir desta quinta-feira (12), o Ministério da Reconstrução, até então chefiado pelo ministro Paulo Pimenta. Hassen já vinha atuando como secretário-executivo do órgão desde sua criação, em maio, e agora chefiará a nova estrutura.