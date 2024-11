O retorno de Neymar ao Brasil parece estar cada vez mais próximo de acontecer. As especulações ganharam força neste domingo (17) com a informação de que o Santos marcou uma reunião com o pai de Neymar para a próxima semana, visando entender as condições necessárias para trazer o atacante de volta na próxima temporada, conforme o portal ge.globo.